Amici 25 le pagelle della prima puntata del Serale | l'azzardo di Elena 7,5 eliminati Opi 4,5 e Michele 6

Sabato 21 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, trasmessa su Canale 5. Durante la serata sono state assegnate le prime valutazioni agli allievi, con Elena che ha ottenuto un 7,5 per la sua esibizione. Sono stati eliminati Opi e Michele, con voti rispettivamente di 4,5 e 6. La puntata ha visto anche le performance di diversi concorrenti e alcune sfide tra i partecipanti.

Sabato 21 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Amici 25, le pagelle di domenica 8 marzo: Elena (7,5) al Serale, Opi (4) salva tutti (o quasi)Domenica 8 marzo 2026 è andata in onda l'ultima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Leggi anche: Amici, anticipazioni 21 marzo: Opi e Michele primi eliminati del serale Una raccolta di contenuti su Amici 25 le pagelle della prima puntata... Temi più discussi: Amici 25, le pagelle: Maria De Filippi non c'è (5) e allievi in lacrime (9), ma la puntata è incomprensibile (4); Pagelle Serale Amici 25: Opi boicottato da Anna Pettinelli. Angie e Simone da standing ovation; Amici di Maria De Filippi, top e flop prima puntata del Serale. Le pagelle; Amici 25, le pagelle: Gigi D'Alessio professore di stile (8), Cuccarini umana (9), Cattelan stagista (2). Amici 25, le pagelle: Gigi D'Alessio professore di stile (8), Cuccarini umana (9), Cattelan stagista (2). Eliminazione a treDimenticate il clima ovattato del pomeridiano: il Serale di Amici 25 ha debuttato trasformando lo studio in un'arena dove il talento, a volte, ... msn.com Pagelle Serale Amici 25: Opi boicottato da Anna Pettinelli. Angie e Simone da standing ovationI giudizi alle esibizioni dei principali protagonisti della prima puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi ... quotidiano.net Una parola per Anna Pettinelli, giudice del serale di #Amici. - facebook.com facebook Annalisa con la sua super hit "Canzone estiva" infiamma tutto lo studio di questa prima puntata del Serale di #Amici25! x.com