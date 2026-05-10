Amici 25 le pagelle della semifinale del Serale | Elena 7,5 supera Lorenzo 6,5 ed Angie 6 e ora la finale è aperta

Sabato 9 maggio 2026 si è svolta la semifinale del Serale di Amici 25, trasmessa come di consueto su Canale 5. Durante la serata, gli allievi di Maria De Filippi hanno affrontato le ultime prove prima della finale, con alcune valutazioni espresse dai giudici. Tra le performance, Elena ha ottenuto un punteggio di 7,5, superando Lorenzo, con 6,5, e Angie, ferma a 6. La gara si è conclusa lasciando aperta la possibilità di un nuovo vincitore.

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