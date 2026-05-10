Amici 25 le pagelle della semifinale del Serale | Elena 7,5 supera Lorenzo 6,5 ed Angie 6 e ora la finale è aperta
Sabato 9 maggio 2026 si è svolta la semifinale del Serale di Amici 25, trasmessa come di consueto su Canale 5. Durante la serata, gli allievi di Maria De Filippi hanno affrontato le ultime prove prima della finale, con alcune valutazioni espresse dai giudici. Tra le performance, Elena ha ottenuto un punteggio di 7,5, superando Lorenzo, con 6,5, e Angie, ferma a 6. La gara si è conclusa lasciando aperta la possibilità di un nuovo vincitore.
Sabato 9 maggio 2026 è andata in onda la semifinale del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La sfida di Elena (7,5) con Angie (6), l'ennesima proposta in questo Serale, è diventata un terreno scivoloso, ma non per lei. E proprio questo potrebbe sovvertire l'ordine creatosi negli scorsi mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Amici 25, Commenti a Caldo della Prima Puntata del Serale, Eliminati Opi, Michele e Antonio.....
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