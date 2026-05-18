film Da Urlo aperte le prevendite per Backrooms nei The Space Cinema

Nelle multisala The Space Cinema è possibile acquistare i biglietti online per il film “Backrooms”, che viene presentato come il nuovo “Da Urlo”. Chi acquisterà il biglietto per la prima proiezione riceverà un gadget chiamato “Da Paura”. Le prevendite sono ora aperte, e il film sarà disponibile a partire dal primo giorno di programmazione. La promozione con il regalo è riservata a chi sceglie di prenotare in anticipo.

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