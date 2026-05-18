film Da Urlo aperte le prevendite per Backrooms nei The Space Cinema
Nelle multisala The Space Cinema è possibile acquistare i biglietti online per il film “Backrooms”, che viene presentato come il nuovo “Da Urlo”. Chi acquisterà il biglietto per la prima proiezione riceverà un gadget chiamato “Da Paura”. Le prevendite sono ora aperte, e il film sarà disponibile a partire dal primo giorno di programmazione. La promozione con il regalo è riservata a chi sceglie di prenotare in anticipo.
Nei The Space Cinema, “Backrooms” è il nuovo film “Da Urlo”. Gli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online per il primo giorno di programmazione riceveranno un regalo ‘Da Paura’. Sono già aperte le prevendite per “Backrooms”, l’attesissimo film tratto dal fenomeno virale che negli ultimi anni ha conquistato e inquietato milioni di utenti sul web. Nato come creepypasta e diventato un vero e proprio fenomeno globale grazie ai video realizzati da Kane Parsons, conosciuto online come Kane Pixels, “Backrooms” porta al cinema un immaginario disturbante e ipnotico, fatto di spazi infiniti, corridoi senza uscita e una sensazione costante di inquietudine. 🔗 Leggi su 2anews.it
IL FILM DELLE BACKROOMS - Teaser & Trailer Reaction
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