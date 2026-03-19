Super Mario Galaxy – Il Film si parte! Aperte le prevendite | ecco come ricevere il gadget esclusivo nei The Space Cinema

Super Mario Galaxy – Il Film è ufficialmente arrivato nelle sale e le prevendite sono aperte. Chi acquisterà i biglietti potrà ricevere un gadget esclusivo nei cinema The Space Cinema. L’attesa per il ritorno dell’idraulico più famoso si conclude, portando sul grande schermo una nuova avventura intergalattica.

L’attesa sta per finire: l’idraulico più famoso del mondo è pronto a tornare sul grande schermo per una nuova, incredibile avventura intergalattica. The Space Cinema ha ufficialmente aperto le prevendite per Super Mario Galaxy – Il Film, l’attesissimo sequel del fenomeno globale che nel 2023 ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari. Il film arriverà nelle sale di tutta Italia il 1° aprile 2026, ma per i fan più accaniti c’è una sorpresa speciale. Chi acquisterà online il biglietto per la proiezione del primo giorno di programmazione (mercoledì 1° aprile) riceverà in regalo una calamita esclusiva del film. Un pezzo da collezione disponibile fino a esaurimento scorte, pensato per celebrare il ritorno di Mario, Luigi e compagni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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