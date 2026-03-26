Da ottobre, al Cinema Rondinella, ha preso avvio una rassegna cinematografica organizzata da un gruppo di 18 giovani tra i 16 e i 18 anni, appartenenti alla Generazione Z. Questi ragazzi si sono occupati della scelta dei film e della gestione dell'evento, che è stato inaugurato martedì sera. La partecipazione giovanile rappresenta una novità nel calendario del cinema locale.

La Generazione Z torna al comando del Cinema Rondinella. Da ottobre un gruppo di 18 spettatori tra i 16 e i 18 anni ha lavorato per la realizzazione e la gestione di una vera e propria rassegna, che è stata inaugurata martedì sera. Gli Young Programmers hanno deciso insieme i cinque film da programmare, selezionandoli all’interno di un catalogo di 10 titoli di qualità con protagonisti i giovani, hanno preparato i materiali di approfondimento, ideato strategie di comunicazione innovative e infine, nei giorni della rassegna, accoglieranno il pubblico, si occuperanno della biglietteria, introdurranno il film al pubblico in sala e intervisteranno gli ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinema a cura della Generazione Z: "Ecco i film scelti da noi giovani"

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