Cinema la Gdf al ministero della Cultura | nel mirino i soldi ai film Ecco quali

Da open.online 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, le autorità fiscali hanno effettuato controlli presso il ministero della Cultura riguardo ai finanziamenti pubblici destinati al settore cinematografico. La GdF ha ispezionato documenti e pratiche relative alla gestione delle risorse destinate ai film, in risposta a segnalazioni e dubbi emersi sui flussi di denaro. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di assegnazione e utilizzo dei fondi pubblici nel comparto cinematografico.

Negli ultimi mesi il sistema di finanziamenti pubblici al cinema è tornato al centro delle polemiche. Soprattutto per gli ingenti contribuiti assegnati al ministero del Cultura a produzioni giudicate da molti «poco rilevanti» sul piano artistico o «scarsamente sostenibili» dal punto di vista economico. Al contrario, progetti ritenuti più meritevoli finirebbero spesso esclusi dai sostegni pubblici, come nel caso del documentario su Giulio Regeni, sul quale è intervenuto anche il ministro Alessandro Giuli. E, ora, per fare chiarezza sui meccanismi di assegnazione di contributi e tax credit, il ministero della Cultura – scrive La Verità – avrebbe chiesto l’intervento della Guardia di finanza.🔗 Leggi su Open.online

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