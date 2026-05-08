Incendio nella notte in uno stabilimento balneare

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio in un locale situato all’interno di uno stabilimento balneare lungo il lungomare genovese. Il locale, adibito a bar, è stato interessato dalle fiamme durante le ore notturne. L’intervento ha coinvolto le squadre di pronto intervento per mettere in sicurezza la zona e domare il fuoco.

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Intervento dei vigili del fuoco, nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026, per un incendio in un locale adibito a bar e afferente a uno stabilimento balenare di corso Italia, lungomare genovese.Il pronto intervento dei pompieri, poco prima delle quattro di notte, ha consentito di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Why a Screwdriver Can Get You Arrested in Japan Notizie correlate Ostia, sequestrato uno stabilimento balneare: contestati abusi edilizi e mancanza di concessioneOstia, 23 aprile 2026 – Nuovo intervento sul litorale romano nell’ambito dei controlli sul demanio marittimo. Usa le concessioni per uno stabilimento balneare nonostante la condanna a Castel Volturno, il provvedimentoUno stabilimento balneare a Castel Volturno, la cui licenza risultava intestata a un pregiudicato condannato per criminalità organizzata, è stato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio nella notte: auto in sosta distrutta dalle fiamme; Incendio nella notte in uno stabilimento balneare; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Terni, doppio incendio nella notte in centro: a fuoco un’auto e l’esterno di un locale. Incendio nella notte in una residenza protettaNella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiavari per un principio di incendio in una residenza protetta per persone con disabilità. genovatoday.it Incendio nel Milanese, fiamme e fumo da una fabbrica abbandonataPoco dopo la una e mezza a Lacchiarella (Milano) sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco. Nessun ferito ... milanotoday.it In pochi minuti una casa può trasformarsi in un inferno. Fumo. Fiamme. Porte chiuse. E animali terrorizzati che cercano disperatamente una via di fuga. È successo a Bomarzo, dove nel pomeriggio del 2 maggio un violento incendio è scoppiato all’interno di u facebook Incendio sul Monte Faeta: i dati ISPRA sugli ecosistemi boschivi colpiti. Tutti i dettagli isprambiente.gov.it/it/news/incend… x.com