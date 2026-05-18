Figlia minorenne perde il contatto con la madre nel sentiero dell' Acquacheta scattano le ricerche

Lieto fine per la ricerca di due persone scomparse, madre e figlia. Nella giornata di lunedì, i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti in località Scarpigna, nei pressi del percorso "Anello dell'Acquacheta", per la ricerca di una ragazza minorenne che aveva smarrito il contatto con la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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SEGNO PER SEGNO OROSCOPO 18-24 Maggio

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