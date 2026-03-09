Campionati Regionali pioggia di medaglie e 5 titoli per il Club Ginnastico

Tempo di lettura: 4 minuti Una pioggia di medaglie, un risultato, per certi versi, inatteso. Allo stesso tempo, però, un premio al lavoro degli istruttori e al sacrificio degli allievi che ci hanno messo grande impegno. La somma tutto ciò ha portato al pieno di successi nel corso dei Campionati regionali di Ginnastica Aerobica Gold Allievi, Junior e Senior che si sono tenuti ieri a Pomigliano d'Arco. Inattesi e sperati, idee che sembrano contrastanti per il Club Ginnastico Benevento e invece il legame esiste eccome, perchè la speranza di poter portare a casa un risultato del genere bisogna averla sempre, ma non ci si può mai aspettare che possa accadere visto che parliamo di una disciplina nella quale si paga a caro prezzo ogni singolo errore.