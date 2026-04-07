Boxe | tutto pronto per il 5° ' Memorial Piero Del Papa'

Il 5° 'Memorial Piero Del Papa' si terrà nelle prossime settimane, con la Pugilistica ‘Galileo Galilei’ che prosegue la sua programmazione annuale. La manifestazione coinvolge atleti locali e si svolge in un contesto in cui il pubblico si mostra molto interessato, partecipando numeroso agli eventi precedenti. La società organizza incontri di pugilato che attirano appassionati dalla zona e non solo.

?La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso che non vede l'ora di veder gareggiare i propri concittadini. Dopo il roboante successo della prima organizzazione dell'anno, svoltasi per la prima volta a Metato in collaborazione con il Boxing Team San Giuliano Terme, la società è pronta per questo nostro classico appuntamento, arrivato alla quinta edizione, caratterizzato da un livello tecnico sempre più alto. L'evento è un sentito omaggio a Piero Del Papa. Per i più giovani, giova ricordare che Piero è stato un grande campione della Pugilistica... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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