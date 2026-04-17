25 Aprile tra note aperitivo e memoria | serata per restaurare il monumento partigiano

Venerdì 17 aprile 2026, a Saltara di Colli al Metauro, si è svolta una serata dedicata alla memoria della Liberazione, con un evento che ha unito musica, parole e ricordo. La manifestazione ha previsto un momento di confronto tra testi e canzoni, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quel periodo storico e di riflettere sul presente. La serata si è conclusa con un aperitivo, in un’atmosfera informale e partecipata.

Saltara di Colli al Metauro (Pesaro e Urbino) venerdì 17 aprile 2026 - Un dialogo tra parole e canzoni per ricordare il significato della Liberazione, interrogare il presente e tenere viva la memoria. In vista del 25 Aprile, l’Associazione culturale LiberaMente promuove “R-esistere, ieri, oggi, domani”, appuntamento in programma mercoledì 22 aprile alle ore 19 nella ex chiesa del Gonfalone di Saltara, a Colli al Metauro. Protagonisti della serata saranno lo storico Paride Dobloni e il cantautore Comelinchiostro, nome d’arte di Giorgio Bravi. Due linguaggi diversi, quello della riflessione storica e quello della musica d’autore, si intrecceranno per rileggere una stagione decisiva della storia italiana: quella della Resistenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 25 Aprile tra note, aperitivo e memoria: serata per restaurare il monumento partigiano Notizie correlate Arcore, scontro tra fede e memoria: polemica per le comunioni il 25 aprileLa decisione della comunità pastorale Santa Maria di fissare le celebrazioni per le Prime Comunioni il 25 aprile ha scatenato un acceso dibattito tra... Tra memoria e fantasia: la Resistenza rivive nel racconto ‘Il partigiano di Borgopianura’Come ormai da tradizione per la giornata del 25 aprile, la biblioteca di Mattia celebra la Liberazione portando in scena con delle semplici letture... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana; Montelupo celebra il 25 aprile, tra memoria storica e impegno civile. 25 Aprile tra note, aperitivo e memoria: serata per restaurare il monumento partigianoA Saltara mercoledì 22 aprile l’incontro R-esistere, ieri, oggi, domani con lo storico Paride Dobloni e il cantautore Comelinchiostro. Offerte destinate al restauro dei pannelli del monumento a Nell ... ilrestodelcarlino.it 25 Aprile a Torino, un’intera città in festa: il programma completo tra memoria, musica e partecipazioneDal nuovo Festival della Resistenza al Jazz della Liberazione, cortei, spettacoli e iniziative nei quartieri: ecco tutti gli appuntamenti per celebrare la Liberazione ... giornalelavoce.it Domenica 19 aprile la corsa non competitiva attraversa il centro storico. Scattano divieti di sosta già da sabato e modifiche alla viabilità tra le 9 e le 12. Al Bastione San Marco un weekend di eventi tra sport, musica e iniziative sociali facebook Prorogato fino al 16 aprile il termine per candidarsi al #serviziocivile! Il progetto dell’ #ISS si intitola “ACQUA 2030: UNA SFIDA TRA EREDITÀ E FUTURO”. Se hai tra i 18 e i 28 anni candidati entro il 16 aprile su iss.it/servizio-civil… #istitutosuperioredis x.com