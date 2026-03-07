Fidenza vandalismo al monumento di Renato Guatelli

Nella notte scorsa, il monumento dedicato a Renato Guatelli, giovane partigiano di Fidenza morto durante la lotta per la libertà, è stato danneggiato da atti di vandalismo. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e valutare l’entità del danno subito alla struttura commemorativa. Non ci sono ancora dettagli sui possibili autori dell’episodio.

Massari: "Un gesto ignobile contro il partigiano ventenne riaccende il dibattito sul rispetto della memoria storica e dei valori della libertà" Nella notte scorsa, il monumento dedicato a Renato Guatelli, giovane partigiano fidentino caduto combattendo per la libertà, è stato vandalizzato. Un gesto che ha suscitato rabbia e incredulità nella comunità, ricordando quanto siano preziosi i simboli della memoria storica. Guatelli aveva vent’anni quando comandava una squadra di partigiani lungo la via Emilia. Morì difendendo la libertà dei cittadini e dei nostri territori. L’attacco al suo monumento non cancella la sua storia né il valore dei suoi sacrifici: al contrario, rafforza la distinzione tra chi si batteva dalla parte giusta e chi, con gesti vigliacchi, prova a ignorare la memoria collettiva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Il porto diventa un set: le star di Bollywood approdano al Monumento al Marinaio “Tre donne intorno al cor mi son venute”: le iniziative di marzo a FidenzaIn occasione del mese di marzo, tradizionalmente dedicato alle donne, il Comune di Fidenza propone una serie di iniziative dal titolo “Tre donne...