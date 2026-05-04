Nella giornata del 4 maggio 2026, i militari del Gruppo Como della Guardia di finanza hanno effettuato controlli in alcune aree di servizio della zona, riscontrando diverse irregolarità. Quattro distributori di carburante sono stati sanzionati a seguito delle verifiche, che hanno evidenziato violazioni delle normative vigenti. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di legge nel settore.

Como, 4 maggio 2026 – Sanzioni a quattro distributori di carburante, al termine di controlli svolti dai militari del Gruppo Como della Guardia di finanza, che hanno accertato diverse violazioni. Tra queste, la discordanza tra i prezzi esposti e quelli effettivamente praticati, la mancata esposizione in modo visibile del differenziale dei prezzi tra servito e self service, e due omesse comunicazioni al Ministero in relazione alle variazioni di prezzo praticate. Cosa prevede la normativa. La normativa vigente, prevede infatti l’obbligo per gli impianti di distribuzione di carburante, di comunicare, attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi praticati alla pompa, con cadenza almeno settimanale, proprio per garantire un adeguato monitoraggio del relativo andamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli nelle aree di servizio del Comasco: sanzionati quattro distributori di benzina

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