La benzina e il gasolio continuano ad aumentare di prezzo, raggiungendo nuovi livelli, mentre si avvicina il settimo giorno di conflitto in Iran. Le autorità di controllo, in particolare la Guardia di Finanza, hanno intensificato i controlli su tutta la filiera distributiva dei carburanti per verificare eventuali pratiche di speculazione.

Benzina e gasolio sempre più cari, al settimo giorno di guerra in Iran, e la Guardia di Finanza potenzia i controlli su tutta la filiera distributiva dei carburanti. Da venerdì scorso i prezzi medi nazionali sono aumentati di 9,2 centesimi per la verde in modalità self, fino a 1,76 euro al litro, secondo il ministero delle Imprese. I rincari sono maggiori per il diesel: +18,9 centesimi, fino a 1,91 euro al litro. E i picchi sono molto più alti: a «livelli astronomici che non si vedevano da anni», secondo il Codacons. In autostrada aumentano gli impianti che vendono il gasolio in modalità servito sopra la soglia dei 2,5 euro al litro. Per il... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La benzina cresce ancora, accuse di speculazione. Potenziati i controlli delle Fiamme gialle

I controlli delle “fiamme gialle”: sequestrati abbigliamento, giocattoli e articoli nataliziDiciotto, in totale, i soggetti segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce e alle autorità amministrative, in relazione alle ipotesi di...

Prezzi carburante, il sindaco Mastella: “Evitare speculazioni, da lunedì controlli Fiamme Gialle-Polizia Municipale”“Ho chiesto al Comandante della Guardia di Finanza di attivare, in collaborazione con la Polizia Municipale, i controlli presso le stazioni di...