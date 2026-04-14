Conca Film Festival | quattro giorni di cinema inclusione e rigenerazione dei territori
È iniziato il Conca Film Festival, una manifestazione che si svolge in quattro giorni e si concentra sul cinema dedicato ai temi dell’inclusione sociale, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. La rassegna propone una serie di proiezioni e incontri incentrati su questi argomenti, coinvolgendo pubblico e operatori del settore in un percorso di riflessione e confronto. L’evento si svolge in diverse location della zona interessata.
Prende il via il Conca Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai temi dell’inclusione sociale, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. L’evento si svolgerà dal 15 al 18 aprile a Conca della Campania, borgo dell’Alto casertano, trasformato per quattro giorni in un.🔗 Leggi su Casertanews.it
Un borgo di cinema: il ritorno del Conca Film Festival tra etica ed esteticaC’è un modo di fare cinema che sceglie di uscire dalle sale tradizionali per abbracciare i borghi e le comunità.
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