Conca Film Festival | quattro giorni di cinema inclusione e rigenerazione dei territori

È iniziato il Conca Film Festival, una manifestazione che si svolge in quattro giorni e si concentra sul cinema dedicato ai temi dell’inclusione sociale, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. La rassegna propone una serie di proiezioni e incontri incentrati su questi argomenti, coinvolgendo pubblico e operatori del settore in un percorso di riflessione e confronto. L’evento si svolge in diverse location della zona interessata.