È iniziata la 34ª edizione di Festambiente, dedicata ai vini biologici e biodinamici. La manifestazione si svolge nella località di Rispescia e presenta un approfondimento sulla produzione sostenibile nel settore vitivinicolo. Sono presenti produttori provenienti da diverse regioni, con esposizioni e degustazioni di vini realizzati con metodi naturali e rispettosi dell’ambiente. L’evento si concentra sulla promozione di pratiche agricole che rispettano la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi locali.

RISPESCIA – Torna uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla viticoltura sostenibile. È stata infatti aperta la partecipazione alla 34ª Rassegna degustazione nazionale dei vini biologici e biodinamici, promossa da Legambiente nell’ambito di Festambiente, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa e con La Nuova Ecologia. Una rassegna che negli anni si è affermata come osservatorio privilegiato sulla qualità della produzione vitivinicola biologica e biodinamica italiana, capace di valorizzare non solo l’eccellenza enologica ma anche i percorsi di innovazione ambientale e sociale che attraversano il mondo agricolo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vini biologici e biodinamici, al via la 34ª rassegna di Festambiente: un racconto di territori, biodiversità e innovazione agricola

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