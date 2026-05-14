Festival di Cannes 2026 tra Hüller e Huppert è gara di icone sul red carpet Ma la super eroina della terza serata è Diane Kruger | tutti i look e i nostri voti
Durante la terza serata del Festival di Cannes 2026, il red carpet si è riempito di star di fama internazionale, con molte attrici che hanno sfoggiato look eleganti e audaci. Tra le protagoniste, Diane Kruger ha attirato l’attenzione per il suo abito distintivo, mentre le attrici Hüller e Huppert sono state al centro di un confronto di stile. La serata ha visto un aumento del livello di glamour e le celebrities sono scese in passerella con abiti che hanno suscitato commenti e apprezzamenti tra il pubblico.
Terza serata di Festival sulla Croisette: il tasso di glamour si impenna, e i giochi si fanno duri. E quando i giochi si fanno duri, le dure tirano fuori i vestiti della festa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Il Festival di Cannes 2026 entra nel vivo nella terza giornata. E la moda resta protagonista facebook
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