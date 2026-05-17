Festival di Cannes 2026 | Carla Bruni con coda bassa che simula un faux bob e i beauty look sul sesto red carpet con i nostri voti

Durante il sesto giorno del Festival di Cannes 2026, le star sul red carpet hanno sfoggiato look distinti e curati nei dettagli. Carla Bruni ha indossato una coda bassa che ricorda un faux bob, attirando gli sguardi per la sua semplicità elegante. Chiara Ferragni, invece, ha sfoggiato onde che sembrano scolpite, creando un’immagine di grande impatto. La manifestazione ha portato in primo piano diversi stili e scelte di bellezza, con le celebrity che hanno mostrato la loro personalità attraverso i look scelti.

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