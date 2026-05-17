Festival di Cannes 2026 | Carla Bruni con coda bassa che simula un faux bob e i beauty look sul sesto red carpet con i nostri voti
Durante il sesto giorno del Festival di Cannes 2026, le star sul red carpet hanno sfoggiato look distinti e curati nei dettagli. Carla Bruni ha indossato una coda bassa che ricorda un faux bob, attirando gli sguardi per la sua semplicità elegante. Chiara Ferragni, invece, ha sfoggiato onde che sembrano scolpite, creando un’immagine di grande impatto. La manifestazione ha portato in primo piano diversi stili e scelte di bellezza, con le celebrity che hanno mostrato la loro personalità attraverso i look scelti.
La grandi star della domenica, da Carla Bruni con coda che si sente un caschetto a Chiara Ferragni dalle onde degne di una statua, hanno catturato l'attenzione di tutti. Ecco i beauty look sul sesto red carpet e i nostri voti +++dropcap Siamo arrivati alla sesta serata del Festival di Cannes 2026 e gli avvistamenti delle star diventano sempre più succosi. È la volta del ritorno di Chiara Ferragni sul tappeto rosso della Costa Azzurra, la sua sesta volta, per la première del film Garance, di Jeanne Herry. L'imprenditrice digitale punta sulle sue iconiche onde che questa volta interpreta in modo artistico, nel senso che sembrano scolpite. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
. Carla Bruni sur le tapis rouge
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