FESTIVAL DELLA NUOVA UMANITÀ 24esima edizione

Il Festival della Nuova Umanità torna quest'anno con la sua ventiquattresima edizione, offrendo due giornate dedicate al benessere, all'informazione libera, al relax e alla crescita personale. L'evento si svolge in una località non specificata e coinvolge numerosi relatori e partecipanti provenienti da diverse aree. Durante le giornate si tengono incontri, workshop e conferenze, con l’obiettivo di promuovere tematiche legate alla consapevolezza e al miglioramento individuale. La manifestazione è aperta a tutti coloro interessati a approfondire questi argomenti.

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Area Stand Artigianato etico, operatori olistici, professionisti del benessere e aziende sostenibili. Workshop e Laboratori Attività per adulti e bambini per sviluppare creatività, consapevolezza e nuove competenze, imparando e divertendosi insieme. Conferenze Evolutive Informazione libera, benessere e cultura: tra gli ospiti Maurizio Martucci, Stefano Re, Guido Grossi, Cristina Bergamelli. Cerchi di Connessione Spazi dedicati all’ascolto, alla presenza e alla condivisione autentica. Attività nella Natura Esperienze all’aria aperta tra animali, ulivi e paesaggi della Sabina, per rigenerare corpo e mente. Street Food per tutti i gusti Proposte gustose e conviviali durante tutta la durata del Festival. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festival del Benessere della Nuova UmanitàIl Festival del benessere della Nuova Umanità® torna a Napoli: appuntamento presso il Buddha Village (Palestra Gimnika) Via torre scafati 63c, 76016... "Festival del Benessere della Nuova Umanità" a Sant’OlceseGenova si prepara ad accogliere, per la prima volta in Liguria, la 20ª Edizione del Festival della Nuova Umanità®, uno degli eventi di riferimento...