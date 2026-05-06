Festival del Benessere della Nuova Umanità

Il Festival del Benessere della Nuova Umanità® si terrà a Napoli dal 8 al 10 maggio 2026 presso il Buddha Village, situato in via Torre Scafati 63c a Varcaturo. L’evento si svolgerà presso la Palestra Gimnika e prevede tre giorni dedicati a iniziative legate al benessere e alla crescita personale. La manifestazione coinvolge vari relatori e partecipanti interessati alle tematiche della nuova umanità.

Il Festival del benessere della Nuova Umanità® torna a Napoli: appuntamento presso il Buddha Village (Palestra Gimnika) Via torre scafati 63c, 76016 Varcaturo (NAPOLI) nei giorni 8-9-10 maggio 2026.Napoli si prepara per il ritorno del Festival della Nuova Umanità® giunto alla sua 23esima.🔗 Leggi su Napolitoday.it Mirco Carotenuto - Festival della Nuova Umanità al Castello di Valbona - 22/04/2026 Notizie correlate "Festival del Benessere della Nuova Umanità" a Sant’OlceseGenova si prepara ad accogliere, per la prima volta in Liguria, la 20ª Edizione del Festival della Nuova Umanità®, uno degli eventi di riferimento... In Piazza Roma arriva "Rigenera", il Festival del Benessere e della NaturaModena si prepara ad accogliere un fine settimana dedicato al benessere, alla natura e alla consapevolezza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festival del benessere al castello di Valbona; In Piazza Roma arriva Rigenera, il Festival del Benessere e della Natura; Festival del Benessere; Torna Ferula, il Festival Nazionale del Benessere: a Ferla il 9 e 10 maggio. Ánemos Festival 2026 a Genova, il festival diffuso del benessere e della culturaÁnemos 2026 torna a Genova dal 15 al 17 e il 23 e 24 maggio: festival diffuso tra benessere, cultura, workshop e spettacoli. Studi partner in città e Palazzo della Meridiana. mentelocale.it Festival del benessere al castello di ValbonaIl Festival del benessere della nuova umanità® torna per il secondo anno al Castello di Valbona in provincia di Padova: nei giorni 1-2-3 Maggio. Padova si prepara ad accogliere la 22ª Edizione del Fes ... padovaoggi.it Siracusaoggi.it. . FERULA, IL FESTIVAL NAZIONALE DEL BENESSERE A FERLA - facebook.com facebook