Festival del Benessere della Nuova Umanità a Sant’Olcese

A Sant’Olcese sta per svolgersi la ventunesima edizione del Festival del Benessere della Nuova Umanità, un evento che si tiene per la prima volta in Liguria. L’appuntamento si terrà nella località e richiama partecipanti da diverse parti del paese interessati a pratiche olistiche e modalità di benessere alternative. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e workshop dedicati alla crescita personale e alla salute integrata.

Genova si prepara ad accogliere, per la prima volta in Liguria, la 20ª Edizione del Festival della Nuova Umanità®, uno degli eventi di riferimento nel panorama olistico italiano. L’appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 nella suggestiva cornice di Villa Serra di Comago, a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Carrossezzu 2026 a Sant'Olcese: torna la sfilata con carri, maschere e divertimentoDomenica 1° marzo 2026 torna a Sant’Olcese il Carrossezzu, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno coinvolge grandi e piccini in un... "Umanità in Fiera" tra benessere e salute. Il nuovo grande appuntamento del palaffariUna domenica in compagnia di "Umanità in Fiera", un evento culturale e fieristico dedicato a salute, benessere, economia etica e futuro della...