Inchiesta San Siro | la Procura di Milano indaga su Comune Inter e Milan Ecco che cosa sta succedendo

La Procura di Milano ha avviato un’indagine riguardante il Comune e le società di calcio coinvolte nella gestione dello stadio San Siro. Attualmente sono in corso verifiche e accertamenti sulle procedure e sui documenti relativi alla questione. Le autorità giudiziarie stanno esaminando le pratiche amministrative e le eventuali irregolarità legate all’assegnazione e alla gestione dell’impianto sportivo.

di Angelo Ciarletta Inchiesta San Siro, la Procura di Milano indaga su Comune, Inter e Milan. Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ore. La Juve osserva con attenzione gli sviluppi extracalcistici che stanno scuotendo le fondamenta delle sue storiche rivali. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, l’inchiesta della Procura di Milano sulla riqualificazione dello stadio San Siro si è arricchita di pesanti accuse riguardanti “accordi informali e collusioni” tra nove indagati. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il fascicolo ipotizza un sistema volto a manipolare l’iter amministrativo per la valorizzazione dell’area urbana, gettando ombre sui rapporti tra istituzioni e club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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