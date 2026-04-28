Caso Rocchi occhi puntati sul derby di Coppa Italia tra Milan e Inter | per la Procura la scelta del fischietto voleva favorire i nerazzurri Cosa sta succedendo

La decisione di assegnare il fischietto al derby di Coppa Italia tra Milan e Inter è al centro di un’indagine della Procura. Secondo gli inquirenti, la scelta del direttore di gara avrebbe avuto l’obiettivo di favorire la squadra nerazzurra. La vicenda ha attirato l’attenzione all’interno del mondo calcistico e tra gli addetti ai lavori, con le autorità che stanno valutando le evidenze raccolte finora.

di Angelo Ciarletta Caso Rocchi, occhi puntati sul derby di Coppa Italia: per la Procura la scelta del direttore di gara voleva favorire l’Inter. Che cosa sta succedendo. La Juve e l’intero panorama calcistico osservano con attenzione gli sviluppi dell’inchiesta che coinvolge Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il cuore dell’indagine riguarda il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan dello scorso 2 aprile, con presunte irregolarità legate alla designazione di Daniele Doveri. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ipotesi della Procura è che la scelta del fischietto sia stata manovrata per favorire l’Inter, garantendo ai nerazzurri l’assenza del non gradito direttore di gara nelle successive sfide decisive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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