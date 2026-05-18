Festa dell' Unità di Fossoli dal 22 maggio incontri spettacoli e approfondimenti culturali

Dal 22 maggio al 14 giugno 2026 si svolge a Fossoli la Festa dell’Unità, evento che si ripete ogni anno nel territorio e che coinvolge diverse attività. La manifestazione è organizzata dal Partito Democratico di Carpi in collaborazione con il circolo locale di Novi di Modena. Durante questo periodo sono previsti incontri, spettacoli e approfondimenti culturali, puntualmente inseriti nel calendario degli appuntamenti. La festa rappresenta un momento di incontro per la comunità locale e gli appassionati di cultura e politica.

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