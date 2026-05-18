Festa dell' Unità di Fossoli dal 22 maggio incontri spettacoli e approfondimenti culturali
Dal 22 maggio al 14 giugno 2026 si svolge a Fossoli la Festa dell’Unità, evento che si ripete ogni anno nel territorio e che coinvolge diverse attività. La manifestazione è organizzata dal Partito Democratico di Carpi in collaborazione con il circolo locale di Novi di Modena. Durante questo periodo sono previsti incontri, spettacoli e approfondimenti culturali, puntualmente inseriti nel calendario degli appuntamenti. La festa rappresenta un momento di incontro per la comunità locale e gli appassionati di cultura e politica.
Dal 22 maggio al 14 giugno 2026 torna a Fossoli la tradizionale Festa de l’Unità, appuntamento storico del territorio organizzato dal Partito Democratico di Carpi in collaborazione con il circolo Pd di Novi di Modena. La manifestazione si svolgerà nell’area di via Ivano Martinelli 55 e proporrà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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