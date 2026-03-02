visite speciali incontri e approfondimenti guidati dagli archeologi

A marzo, il Parco Archeologico di Luni organizza una serie di eventi aperti al pubblico, tra visite guidate e incontri condotti da archeologi esperti. Durante il mese sarà possibile esplorare il sito e il museo attraverso percorsi tematici e approfondimenti dedicati alla storia antica. Le iniziative sono rivolte a chi desidera conoscere meglio il patrimonio archeologico della zona e vivere un’esperienza immersiva.

Marzo ricco di eventi al Parco Archeologico di Luni dove sarà possibile vivere il sito e il museo partecipando a visite guidate, incontri e momenti di approfondimento. Domani e il prossimo martedì alle ore 15 gli appuntamenti “Al museo con l’archeologo”: non semplici visite guidate al nuovo museo di Luni, ma un’occasione per comprendere come nasce la conoscenza archeologica, quali domande guidano la ricerca e in che modo gli oggetti esposti restituiscono la storia della colonia romana di Luna. L’esperienza è pensata per un pubblico ampio, dagli appassionati ai visitatori curiosi, e rappresenta un momento privilegiato di confronto e approfondimento con gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

