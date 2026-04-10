Dalla Festa del Donatore agli incontri culturali | gli eventi a Rottofreno e San Nicolò

Domenica 12 aprile alle 10,30, presso la chiesa di Rottofreno, si svolgerà la Festa del Donatore organizzata dall'Avis San Nicolò-Rottofreno-Calendasco. La giornata prevede anche incontri culturali e altre iniziative, coinvolgendo le comunità locali. L’evento rappresenta un momento di sensibilizzazione e partecipazione aperto a tutti gli interessati. La festa si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla promozione del dono e alla cultura locale.

Domenica 12 aprile dalle ore 10,30 alla Chiesa di Rottofreno si terrà la Festa del Donatore Avis San Nicolò-Rottofreno-Calendasco.Programmaore 10,30 Raduno dei Donatori e delle Consorelle al piazzale della Chiesa di Rottofrenoore 11 S. Messa e Pasqua del Donatoreore 11,45 nel salone adiacente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Edifici abbandonati trasformati in bivacchi, interventi a San Nicolò e Rottofreno Carnevale ad Aboca Museum, Minerva, incontri formativi e culturali: gli eventi di oggiC'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Ecco gli... Argomenti più discussi: La Festa Avis di San Nicolò, Rottofreno e Calendasco: 290 donatori attivi; Avis San Nicolò celebra i suoi volontari e una comunità che dona; Donatori di sangue in festa a Monfalcone per i 70 anni dell’Associazione cittadina; Generosità da record, Giovanni Battocchio arriva a 190 donazioni: Che gioia poter salvare delle vite. Dalla Festa delle Bulbose sulle sponde del Lago Maggiore, che regala spettacolari panorami floreali, all’Expo della Sostenibilità e al Festival della Natura, oltre agli eventi sportivi di Varese e del Mottarone, fino all’evento open air del Sun Valley Festival nel cu - facebook.com facebook