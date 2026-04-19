L’emozione delle frecce tricolori In tanti col naso all’insù per lo spettacolo

Numerosi spettatori si sono radunati per assistere allo spettacolo delle frecce tricolori, con il cielo che si è riempito di scie colorate. La pattuglia acrobatica nazionale ha sorvolato la città, attirando l’attenzione di cittadini di tutte le età che hanno osservato il passaggio delle aerei con entusiasmo. La manifestazione ha coinvolto un ampio pubblico che ha seguito con interesse le evoluzioni nel cielo sopra di loro.

La coda tricolore della pattuglia acrobatica nazionale. Fiorentini col naso all’insù per vedere le frecce sopra la città. Una presenza suggestiva che ieri mattina non ha mancato di emozionare tantissime persone. La pattuglia acrobatica nazionale ha cominciato i sorvoli di prova già venerdì, ma ieri il sorvolo aveva lo scopo di festeggiare gli allievi della scuola Douhet, l’istituto superiore dell’ Aeronautica Militare che ha sede alle Cascine, chiamati al giuramento. A confermare la loro fedeltà alla nazione, sono stati 33 studenti, 23 ragazzi e 10 ragazze che alle Cascine frequentano il primo anno del triennio di classico e scientifico. Una festa speciale, alla presenza dei familiari e delle massime cariche istituzionali civili e militari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’emozione delle frecce tricolori. In tanti col naso all’insù per lo spettacolo Notizie correlate Leggi anche: L’iconico dirigibile Goodyear sorvola Imola per il Wec. Tutti col naso all’insù: “Simbolo delle corse” Il passaggio delle Frecce Tricolori su Firenze: gli orari e i giorni dello spettacoloSarà un cielo tricolore a fare da cornice al giuramento dei 33 allievi della Scuola Militare Aeronautica “G. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’emozione delle frecce tricolori. In tanti col naso all’insù per lo spettacolo; Le Frecce Tricolori sul cielo di Firenze per il giuramento degli allievi della Scuola aerea; Scocca la tua freccia per il Pianeta: la FITARCO torna all’Earth Day di Roma; Arrampicata sportiva: frecce umane lanciate verso l’alto. L’emozione delle frecce tricolori. In tanti col naso all’insù per lo spettacoloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Ferrari 499P e Frecce Tricolori: emozioni ad alta quota a RivoltoSpettacolo a Rivolto con protagoniste la Ferrari del WEC e la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare. I piloti della Hypercar in volo sugli MB-339 PAN ... quattroruote.it Alfa Romeo: Dove la Meccanica diventa Emozione. Dal 1910, un battito unico. Non è solo un'auto. È un cuore sportivo che batte da oltre un secolo. Alfa Romeo non costruisce semplici mezzi di trasporto; scolpisce l'asfalto, regala adrenalina e fa tre - facebook.com facebook Locatelli : «Difficile descrivere l’emozione del rinnovo da capitano della Juventus: bisognerebbe chiedere a un bambino domani allo stadio, a un piccolo tifoso bianconero. Quelle sono le mie sensazioni, sono momenti di grande felicità, per me è l’ennesim x.com