Il primo maggio la festa sbarca a Villa Silvia Carducci | in calendario incontri animazione e dj set

Il primo maggio a Villa Silvia Carducci si svolgerà una giornata di festa che durerà dall’una del pomeriggio fino a mezzanotte. La manifestazione ospiterà incontri, attività di animazione e un dj set, offrendo un evento aperto a tutti senza costi di ingresso. La location si trova sulle colline di Lizzano, offrendo un ambiente all’aperto per le diverse iniziative programmate per la giornata.

Venerdì 1° maggio, a partire dalle ore 12 e fino alla mezzanotte, Villa Silvia Carducci, sulle verdi colline di Lizzano, si trasformerà in un grande spazio di festa aperto a tutti con ingresso gratuito.Quella in programma sarà una giornata da vivere dall’inizio alla fine, tra musica, natura.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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