Ferrari Hypersail svelato lo scafo Il progetto entra nella fase finale – FOTO

È stato presentato ufficialmente lo scafo del progetto Ferrari Hypersail, che ora si trova nella fase conclusiva di sviluppo. L’azienda ha condiviso alcune immagini che mostrano la struttura della nave, evidenziando i dettagli dell’impianto e delle componenti principali. Il progetto, ancora in corso, prevede il completamento delle fasi di assemblaggio e testing prima della consegna definitiva. Questo passo rappresenta un avanzamento significativo nel processo di realizzazione della imbarcazione, che ha attirato l’attenzione del settore nautico.

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‹ › 1 4 ferrari hypersail. ‹ › 2 4 ferrari hypersail. ‹ › 3 4 ferrari hypersail. ‹ › 4 4 ferrari hypersail. Ecco le prime immagino del Ferrari Hypersail, al termine di una delle fasi più importanti dello sviluppo del nuovo progetto nautico. Con l’operazione di demoulding, lo scafo è stato rimosso dallo stampo e mostra per la prima volta le sue forme definitive, segnando la fine di un lungo lavoro di costruzione durato oltre un anno. Il guscio è realizzato in materiali compositi avanzati e ha uno spessore di pochi millimetri. La struttura è ottenuta attraverso una stratificazione complessa che combina pelle esterna, schiume tecniche, nido d’ape e laminazioni in fibra di carbonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ferrari Hypersail, svelato lo scafo. Il progetto entra nella fase finale – FOTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hypersail, Ferrari ha SVELATO la sua PRIMA BARCA (un monoscafo oceanico da 100 PIEDI) Sullo stesso argomento “Visit Salerno & Cilento”, il progetto della Camera di commercio entra nella fase operativaDopo la presentazione ufficiale del progetto “Visit Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea”, la Camera di Commercio di Salerno dà il via alla fase... 'Pisa è centomila volte meglio': il nuovo Piano operativo comunale entra nella fase finalePisa entra nella fase finale del percorso che porterà all’adozione del nuovo Piano operativo comunale (Poc), lo strumento urbanistico che traduce in... Ferrari Hypersail: svelata la livrea della super barca Ferrari che rivoluziona la nauticaFerrari è pronta a correre veloce anche in acqua con la sua super barca, chiamata Hypersail, la cui livrea ufficiale è stata svelata in occasione della Milano Design Week. Il rivoluzionario monoscafo ... motorionline.com Ferrari svela la livrea di HypersailFerrari Hypersail, in occasione della Milano Design Week, presenta la livrea del monoscafo oceanico volante di 100 piedi: innovazione, aerodinamica e ricerca progettuale definiscono una nuova ... sportmediaset.mediaset.it