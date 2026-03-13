Visit Salerno & Cilento il progetto della Camera di commercio entra nella fase operativa

Dopo la presentazione ufficiale del progetto “ Visit Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea”, la Camera di Commercio di Salerno dà il via alla fase operativa sul territorio con una serie di incontri rivolti alle imprese turistiche. L’obiettivo è costruire un network di operatori, un’aggregazione volontaria e gratuita aperta a tutte le aziende della filiera: ricettività, ristorazione, servizi, cultura, outdoor, enogastronomia, mobilità, eventi e altre attività collegate. Creazione di prodotti turistici e catalogo della destinazione. Il network servirà a strutturare prodotti turistici pronti per il mercato e a confluirli nel primo catalogo dei prodotti turistici della destinazione, strumento fondamentale per le prossime campagne di promozione internazionale e attività di digital marketing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Camera di commercio di Salerno, il rilancio del turismo passa per l’aeroporto: via alla fase operativaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Salute, pubblicata la gara per la nuova Anatomia patologica del Cervello di Palermo. Schifani: «Il progetto entra nella fase operativa»ABBONATI A DAYITALIANEWS È stata pubblicata da Invitalia la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del padiglione...

Una selezione di notizie su Visit Salerno

Temi più discussi: Salerno, torna SalernoSounds 2026: Frah Quintale primo artista annunciato in Piazza della Libertà; Confesercenti Salerno: DMO del Cilento, passo decisivo per unire il territorio - Salernonotizie.it; Aeroporto di Salerno, servizio taxi garantito h24: intesa tra Comuni di Bellizzi e Pontecagnano -.

Cilento, focus sulla trota mediterranea del Sele: visita istituzionale al Centro Ittiogenico di CerasoStampa Verificare lo stato dei programmi di recupero genetico, riproduzione controllata e ripopolamento delle specie autoctone, con particolare riferimento alle trote di origine mediterranea del bacin ... salernonotizie.it

Cilento, la cicogna nera torna a nidificare per il terzo anno consecutivoLa cicogna nera è tornata per il terzo anno di fila per nidificare nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il suo ritorno non è sfuggito nemmeno stavolta ... ilmattino.it

salernonotizie.it. Apesaw · Vanquish. #Salerno, 13 marzo 2026 sembra già estate (video Carmine Di Giacomo) - facebook.com facebook