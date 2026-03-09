Oggi il Napoli è guidato da Antonio Conte, che ha preso le redini della squadra. Senza di lui, l’annata si sarebbe probabilmente svolta in modo simile a quella gestita da Garcia, Mazzarri e Calzona. Da quando il club ha vinto il terzo scudetto, tra fine inverno e primavera, i tifosi e gli addetti ai lavori iniziano a parlare di Vincenzo Italiano come possibile futuro allenatore.

Come ormai ogni stagione dal post terzo scudetto in poi, nel periodo dell’anno che si colloca tra la fine dell’inverno e la primavera inoltrata, sulle teste dei tifosi del Napoli e del Napoli stesso inizia ad aleggiare il fantasma di Vincenzo Italiano. Certamente l’attuale tecnico del Bologna qualche estimatore lo ha anche in riva al golfo, non sappiamo cosa ci vedano in lui, ma tant’è. Parliamo sempre di un “prodotto” da discount rispetto a ciò che, per fortuna, vediamo settimanalmente albergare la panchina del Napoli. Pensare di sostituire Antonio Conte senza un contraccolpo di immagine, ambizioni e risultati, è pura illusione. Sarebbe un autogol clamoroso per il Napoli celebrare il centesimo anno di vita del club senza di lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Oggi il Napoli è Antonio Conte. Senza di lui, avremmo vissuto un’annata come quella Garcia-Mazzarri bis-Calzona

Articoli correlati

Napoli, la trasformazione di Anguissa da Garcia ad Antonio Conte: è stato il top player dello ScudettoIl Napoli è ritornato ad essere una squadra solida dopo la pessima stagione con Rudi Garcia, Mazzarri e poi Calzona in panchina.

Non buttiamo Conte con l’acqua sporca, il Napoli di Conte è più temuto del Napoli senza ConteChampions inaccettabile, mercato sbagliato, lui ha confermato sé stesso nel bene e nel male.

ANTONIO CONTE INTERVISTA POST NAPOLI ROMA:FORSE AVREMMO MERITATO LA VITTORIA, MA ABBIAMO...

Tutto quello che riguarda Antonio Conte

Temi più discussi: I ritorni di Anguissa e De Bruyne, 'Sant'Elmas' e come sta McTominay; Da Verona a Verona, per Antonio Conte è un'altra storia; Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno; Conte 'ringrazia' le difficoltà: Dopo questa stagione al Napoli mi sento un allenatore più forte.

Avere Conte in panchina è una garanzia per De Laurentiis, il terzo anno a Napoli è già scritto (Repubblica)Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Conte resta a Napoli anche il prossimo anno, molto saldo il rapporto col gruppo ... ilnapolista.it

Conte-De Laurentiis, non c’è 2 senza 3: avanti insieme alla conquista del terzo trofeoNapoli, ritrovata sintonia tra Antonio Conte e De Laurentiis dopo le tensioni dello scorso anno. A fine stagione il vertice per il futuro ... internapoli.it

Conte garanzia per il Napoli: De Laurentiis lo ha sostenuto nel momento più difficile La presenza di Antonio Conte rappresenta una delle certezze più importanti dell’attuale progetto del Napoli. Come evidenzia La Repubblica, il tecnico azzurro è stato sostenu - facebook.com facebook

Il Napoli vuole ripartire da Elif Elmas e Alisson Santos I due calciatori che hanno deciso la sfida contro il Torino stanno convincendo pienamente Antonio Conte e ora la società sembra intenzionata a investire su di loro Elmas e Alisson sono arrivati a x.com