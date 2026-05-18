FC 26 LEGAME FUORICLASSE | L’EVOLUZIONE PER CREARE IL REGISTA PERFETTO elite link-up
EA Sports ha annunciato il lancio di “Legame fuoriclasse”, una nuova evoluzione per il videogioco che mira a migliorare le prestazioni dei centrocampisti e degli attaccanti di raccordo. Questa novità introduce geometrie precise e una visione di gioco più ampia, con l’obiettivo di rendere i giocatori più abili nel controllo e nel passaggio. L’aggiornamento si concentra sul miglioramento delle capacità di palleggio e di gestione della palla durante le partite virtuali.
Geometrie millimetriche e visione totale. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “Legame fuoriclasse”, una nuova Evoluzione mirata a trasformare i tuoi centrocampisti o attaccanti di raccordo in veri e propri maestri del palleggio. Con la possibilità di ripeterla per ben 4 volte, è l’occasione ideale per ripulire la manovra del tuo club. Scopriamo tutti i dettagli. Nel meta attuale, dove i flussi di gioco richiedono passaggi rapidi e scambi stretti nello stretto per scardinare le difese, avere giocatori con una qualità di palleggio eccelsa è vitale. “Legame fuoriclasse” punta tutto sulla precisione pura, offrendo un boost mirato che trasforma i centrocampisti ordinari in registi sopraffini. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Nuova Evoluzione MURO INVISIBILE su FC 26: CHI EVOLVERE | Ottima EVO CC
Sullo stesso argomento
FC 26 L’Evoluzione dei giganti: come creare il difensore perfetto per Italia, Inghilterra e Germania!Con l’arrivo del Festival of Football, EA ha rilasciato “Trio Europeo”, una nuova Evoluzione mirata a potenziare i pilastri delle tre nazioni regine...
FC 26 Evoluzione ‘In cima’: ripetibile 26 volte! Ecco come dare il lancio perfetto a tutta la tua squadraSe hai dei giocatori nel club che “quasi” rasentano la perfezione ma mancano di quel tocco di classe nei lanci lunghi o nella reattività difensiva,...