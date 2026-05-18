FC 26 LEGAME FUORICLASSE | L’EVOLUZIONE PER CREARE IL REGISTA PERFETTO elite link-up

EA Sports ha annunciato il lancio di “Legame fuoriclasse”, una nuova evoluzione per il videogioco che mira a migliorare le prestazioni dei centrocampisti e degli attaccanti di raccordo. Questa novità introduce geometrie precise e una visione di gioco più ampia, con l’obiettivo di rendere i giocatori più abili nel controllo e nel passaggio. L’aggiornamento si concentra sul miglioramento delle capacità di palleggio e di gestione della palla durante le partite virtuali.

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