EA ha annunciato il rilascio di un aggiornamento chiamato FC 26 Evoluzione ‘In cima’, che permette di ripetere fino a 26 volte alcune azioni specifiche. L’aggiornamento si rivolge ai club con giocatori che si avvicinano alla perfezione, ma necessitano di miglioramenti nei lanci lunghi o nella reattività difensiva. La novità mira a ottimizzare il micro-management della rosa di gioco.

Se hai dei giocatori nel club che “quasi” rasentano la perfezione ma mancano di quel tocco di classe nei lanci lunghi o nella reattività difensiva, EA ha rilasciato l’Evoluzione definitiva per il micro-management della tua rosa. “In cima” non stravolge il giocatore, ma lo rifinisce con una precisione chirurgica. Non aspettarti boost da +20, ma piccoli ritocchi che cambiano il “feeling” del giocatore palla al piede e in fase di non possesso: Il segreto di questa EVO è la sua capacità di rendere “speciali” le carte comuni o di rifinire altre Evoluzioni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione ‘In cima’: ripetibile 26 volte! Ecco come dare il lancio perfetto a tutta la tua squadra

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