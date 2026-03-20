FC 26 L’Evoluzione dei giganti | come creare il difensore perfetto per Italia Inghilterra e Germania!

Con l’arrivo del Festival of Football, EA ha lanciato “Trio Europeo”, una nuova evoluzione di giocatori dedicata alle nazionali di Italia, Inghilterra e Germania. Questa iniziativa mira a migliorare le caratteristiche dei principali difensori di queste squadre, concentrandosi su elementi chiave come forza, velocità e abilità difensive. La novità arriva in un momento in cui il mondo del calcio digitalizzato si prepara a nuove sfide.

Con l’arrivo del Festival of Football, EA ha rilasciato “Trio Europeo”, una nuova Evoluzione mirata a potenziare i pilastri delle tre nazioni regine d’Europa. A differenza delle precedenti, questa EVO esclude esplicitamente le carte “Tour Mondiale Argento”, focalizzandosi su giocatori standard che hanno bisogno di quel salto di qualità per diventare dominanti in difesa. Dettagli e Scadenza. Scadenza: 16 giorni 22 ore 59 minuti.. Ripetibile: 2 volte (Puoi completarla per due giocatori diversi).. Nazioni ammesse: Solo giocatori di Italia, Inghilterra o Germania.. Vincolo importante: NON può essere una carta “Tour mondiale fuoricl. argento”.. Analisi dei Miglioramenti: Un “Muro” in campo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 L’Evoluzione dei giganti: come creare il difensore perfetto per Italia, Inghilterra e Germania! Articoli correlati FC 26 Evoluzione Fonte della Giovinezza: come creare il tuo “veterano” perfetto (Fountain of youth)Se hai sempre desiderato usare quella carta con ottime statistiche tecniche ma “inchiodata” da una velocità imbarazzante, questa è la tua occasione. Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Aumento di livello DC – Crea il difensore perfetto! (CB level up) Contenuti e approfondimenti su FC 26 L'Evoluzione dei giganti come... Argomenti discussi: FC 26 Nuova Evoluzione | Centrocampista vecchia scuola old school midfielder. FC 26 Nuova Evoluzione: Festa nelle retrovie (Party at the back)Questa è l'Evoluzione definitiva per chi vuole costruire una difesa d'acciaio partendo dalle basi del Tour Mondiale. Il costo è leggermente più alto (75k ... imiglioridififa.com FC 26 SBC: Consumabile Evoluzione Five Star Baller #2Questa non è la solita sfida che ti dà un giocatore, ma una delle più preziose: ti permette di ottenere un gettone Evoluzione da applicare a un giocatore a ... imiglioridififa.com