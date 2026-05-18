FC 26 ARRIVA JORGE CAMPOS MOMENTI CON STATS IMPORTANTI

Una novità su Ultimate Team: è stata aggiunta una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Jorge Campos in versione Momenti. Questo portiere, noto per essere stato uno dei più iconici degli anni ’90, è ora disponibile con specifici obiettivi e stat line aggiornate. EA Sports ha annunciato l’introduzione di questa sfida, offrendo ai giocatori l’opportunità di ottenere e utilizzare Campos in modalità dedicata. La sfida si rivolge a chi desidera completare un obiettivo speciale legato alla carriera del portiere.

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Il portiere più iconico degli anni ’90 sbarca su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Jorge Campos in versione Momenti. Con una valutazione generale di 92 OVR e un costo di attivazione decisamente accessibile, la leggenda messicana si candida a essere uno dei profili più interessanti e agili tra i pali. Ecco l’analisi completa dei requisiti e delle sue statistiche. Chiunque abbia seguito il calcio in quel magico decennio si ricorda di lui. Jorge Campos (92 OVR) riceve una carta Momenti che ne esalta i riflessi felini e l’incredibile reattività, doti che lo hanno reso un idolo assoluto in patria e nel mondo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, ARRIVA JORGE CAMPOS MOMENTI CON STATS IMPORTANTI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video You Must Tell the People: Seven Spectacular Onboard UFO Encounters Sullo stesso argomento FC 26 SBC Momenti: Gonçalo Ramos (88) – Il “Pistolero” del PSGSe hai bisogno di un attaccante che faccia a sportellate con i difensori ma che sappia anche dialogare con la squadra, questa versione Momenti di... FC 26 SBC Momenti: Chancel Mbemba (88) – Il Muro di MarsigliaMbemba si presenta con una carta estremamente solida, dove il 90 di fisico salta subito all’occhio. EA FC 26 Showcase gratis in Italia: c'è anche la Roma nella 'demo estesa' per PC e consoleFinalmente, versione gratis di EA Sports FC 26 arriva anche in Italia: Electronic Arts lancia ufficialmente la 'demo estesa' del simulatore calcistico, un'edizione che consente ai fan vecchi e nuovi ... everyeye.it EA Sports FC 26 nel segno della eSerie A Goleador: King of the Pitch arriva a Nerd ShowNella cornice del Nerd Show va ufficialmente in scena King of the Pitch, un evento esclusivo organizzato dalla Lega Calcio eSerie A con il supporto di Infront Italy che darà a tutti gli appassionati ... everyeye.it