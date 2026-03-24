FC 26 SBC Momenti | Chancel Mbemba 88 – Il Muro di Marsiglia

Nel match FC 26 SBC Momenti, Chancel Mbemba ha segnato al 88° minuto, contribuendo alla vittoria della squadra. La sua scheda mostra un punteggio di 90 nel parametro fisico, evidenziando la sua forza e resistenza. È un difensore che si distingue per il gioco duro, posizionamento accurato e una mobilità che sorprende rispetto alle caratteristiche tipiche del ruolo.

Mbemba si presenta con una carta estremamente solida, dove il 90 di fisico salta subito all’occhio. È il classico difensore “vecchia scuola” che punta tutto sullo scontro fisico e sul posizionamento, ma con una mobilità sorprendentemente buona. Analisi della Carta: Potenza Pura. OVR: 88 (DC).. SkillPiede: 2 4. Non è un giocatore da dribbling, ma il piede debole a 4 stelle è fondamentale per non sbagliare i rinvi o i passaggi sotto pressione.. Statistiche Core: Fisico 90, Difesa 87, Velocità 82, Dribbling 81.. Il punto di forza: La sua capacità di dominare l’area di rigore. Con 90 di fisico, Mbemba vince quasi ogni duello aereo e spalla a spalla. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Momenti: Chancel Mbemba (88) – Il Muro di Marsiglia Articoli correlati FC 26 SBC Momenti: Gonçalo Ramos (88) – Il “Pistolero” del PSGSe hai bisogno di un attaccante che faccia a sportellate con i difensori ma che sappia anche dialogare con la squadra, questa versione Momenti di... FC 26 SBC Momenti: Gelson Martins (88) – Il ritorno del re del dribbling!EA Sports celebra un momento iconico della carriera di Gelson Martins con una carta che farà impazzire chi ama la velocità pura e il controllo di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chancel Mbemba FC 26 SBC Momenti: Chancel Mbemba (88) – Il Muro di MarsigliaMbemba si presenta con una carta estremamente solida, dove il 90 di fisico salta subito all'occhio. È il classico difensore vecchia scuola che punta tutto ... imiglioridififa.com EA FC 24 SBC Chancel Mbemba TOTSNuovo appuntamento con le SBC di EA FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Chancel Mbemba l rilasciata durante i TOTS! Anche quest’anno ... imiglioridififa.com