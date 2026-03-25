Dal 28 marzo sarà possibile visitare a Magazzino Muse una mostra dedicata allo scultore e artista Alessandro Piano. L’esposizione intitolata 'Ale Piano Art' propone un percorso tra oggetti e ricordi dell’infanzia, con giochi che spesso si trovano dimenticati nei ripostigli delle case. La mostra permette di rivivere momenti di spensieratezza legati agli anni passati e alle esperienze di un tempo.

La 'personale' di un artista apprezzato in tutta Italia - nonché cugino del celebre architetto Renzo Piano - che, grazie alla resina, ridà vita e realizza giocattoli formidabili ANCONA – Sarà un tuffo nella spensieratezza degli anni passati, quello che potremo fare visitando la mostra dello scultore e artista ´Ale Piano Art´: «Così rivivremo la nostra infanzia grazie ai giochi, alcuni dei quali ormai dimenticati nei cestoni delle nostre soffitte». Inaugurerà il prossimo 28 marzo (alle ore 18) la personale di Alessandro Piano a Magazzino Muse di Ancona, in via degli Aranci 1F. La direttrice della Galleria d’arte, Maria Antonietta Scarpari, si dice «lieta di instaurare una collaborazione con un artista apprezzato in tutta Italia, nonché cugino del celebre architetto Renzo Piano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Un salto nel passato con Alessandro Piano: dal 28 marzo la mostra a Magazzino Muse

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