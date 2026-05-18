Farinella corti in festival
Farinella Corti in Festival è un appuntamento dedicato al mondo del cortometraggio, che coinvolge produzioni provenienti da diverse parti del paese e anche dall’estero. La manifestazione si svolge nel corso di vari giorni e presenta una selezione di film brevi realizzati da registi emergenti e affermati. Durante l’evento vengono organizzate proiezioni, incontri e momenti di confronto tra gli autori e il pubblico. La rassegna si tiene in diverse location della regione e si estende anche oltre i confini nazionali.
Farinella Corti in Festival è un evento cinematografico di respiro regionale, nazionale e internazionale dedicato al mondo del cortometraggio. Nasce a Putignano (BA), cuore pulsante della tradizione e della cultura pugliese, patria della storica maschera del Carnevale di Farinella.Il nome. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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