Farinella corti in festival

Farinella Corti in Festival è un appuntamento dedicato al mondo del cortometraggio, che coinvolge produzioni provenienti da diverse parti del paese e anche dall’estero. La manifestazione si svolge nel corso di vari giorni e presenta una selezione di film brevi realizzati da registi emergenti e affermati. Durante l’evento vengono organizzate proiezioni, incontri e momenti di confronto tra gli autori e il pubblico. La rassegna si tiene in diverse location della regione e si estende anche oltre i confini nazionali.

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