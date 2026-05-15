Integrazione Film Festival corti e documentari raccontano le identità contemporanee

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la ventesima edizione dell’Integrazione Film Festival, evento dedicato a cortometraggi e documentari che esplorano le diverse identità contemporanee. La manifestazione si svolge in diverse location e prosegue fino a sabato 16 maggio, giorno in cui si terranno le premiazioni finali. Durante le giornate sono stati proiettati numerosi film provenienti da vari paesi, con incontri e discussioni tra gli autori e il pubblico. La manifestazione si conclude con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

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È iniziata la ventesima edizione dell’Integrazione Film Festival che si concluderà sabato 16 maggio con la serata dedicata alle premiazioni. Il festival internazionale è dedicato ai cortometraggi e ai documentari che raccontano le identità contemporanee e i modi in cui queste si incontrano, si intrecciano e si trasformano. “Da oltre vent’anni selezioniamo opere che mettono a fuoco storie di appartenenze, incontri, relazioni e conflitti, con uno sguardo che rifiuta stereotipi e semplificazioni, mettendo al centro la complessità dell’esperienza umana” recita l’introduzione sul sito. Nato anni fa un po’ in punta di piedi nell’area del Basso... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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