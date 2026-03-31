Sanremo | 1.800 corti per l’inclusione al Festival di Gloria

Martedì 31 marzo 2026, il teatro dell’opera del Casinò di Sanremo è stato teatro di un evento dedicato all’inclusione, con la partecipazione di oltre 1.800 cortometraggi provenienti da vari Paesi. La selezione si è concentrata su produzioni che affrontano tematiche legate alla diversità e all’integrazione, offrendo al pubblico una panoramica vasta di prospettive e linguaggi cinematografici. L’iniziativa ha coinvolto diverse organizzazioni e registi internazionali.

La mattina di martedì 31 marzo 2026 ha il teatro dell’opera del Casinò a Sanremo trasformarsi in un palcoscenico internazionale per l’inclusione, dove oltre 1.800 cortometraggi provenienti da tutto il mondo sono stati presentati durante il primo Festival Inclusioni di Gloria. L’evento, organizzato dall’associazione Anffas Sanremo nell’ambito della Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e dei Disturbi del Neurosviluppo, ha attirato una folla mista composta da studenti delle scuole locali e autorità cittadine, tra cui il vicesindaco Fulvio Fellegara, l’assessore alla cultura Enza Dedali e il consigliere comunale Vittorio Toesca. La presenza massiccia dei giovani nella sala gremita ha segnato un momento di svolta culturale, dimostrando come la creatività audiovisiva possa fungere da ponte tra le diverse capacità umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: 1.800 corti per l’inclusione al Festival di Gloria Articoli correlati Leggi anche: Momenti clou Festival di Sanremo: spettacolo, inclusione e grandi omaggi