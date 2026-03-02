Un’auto rubata due giovani e la fuga nella notte tra le strade di Udine

Due giovani in auto rubata sono fuggiti nella notte tra le strade di Udine, dopo aver incrociato una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un controllo. Invece di rallentare, i due hanno accelerato e sono scappati, dando inizio all’inseguimento nella zona nord della città. La fuga è durata fino a quando i militari non hanno fermato l’auto.

Incrociano una pattuglia e, invece di rallentare, schiacciano sull’acceleratore. È iniziata così la fuga nella notte tra le strade della zona nord di Udine, dove i militari dell’Arma dei carabinieri stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio. A bordo dell’auto c’erano due giovani. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notteL’auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade. Leggi anche: Auto rubata bloccata dopo una fuga nella notte in Fi-Pi-Li Aggiornamenti e notizie su Udine. Argomenti discussi: Manomette il braccialetto elettronico e fugge: weekend di arresti e denunce a Udine. Girava per il Friuli su un'auto rubata a San Michele al Tagliamento: denunciatoUdine, giovane sorpreso alla guida di un’auto rubata tenta la fuga. Denunciato dai Carabinieri per ricettazione e resistenza. nordest24.it Ruba un'auto, fugge all'alt dei carabinieri e dopo l'inseguimento tenta di scappare a piedi ma viene placcato: non aveva mai preso la patenteUDINE - Rocambolesco inseguimento per le vie di Udine nella nottata da domenica e lunedì 2 marzo, con un ragazzo che ha rubato un'auto, poi è fuggito all'alt ... ilgazzettino.it