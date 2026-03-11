Incendio nel quartiere Q4 | cinque auto distrutte dal fuoco nella notte

Nella notte, nel quartiere Q4 di Latina, un incendio ha interessato il parcheggio davanti alla Conad di viale Paganini. Il fuoco ha distrutto cinque auto che erano parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Un vasto incendio è divampato nella notte a Latina, nel quartiere Q4. Il rogo si è sviluppato nel parcheggio davanti alla Conad di viale Paganini e ha coinvolto cinque auto che erano parcheggiate vicine.Due delle vetture, da cui forse si sono sprigionate le fiamme, sono state completamente.