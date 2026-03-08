Certosa e metro Brin | controlli a tappeto della polizia locale tra degrado e sicurezza stradale

Il 5 marzo, nel quartiere di Certosa in Val Polcevera, la polizia locale ha condotto l’operazione ‘Largo Raggio’ impiegando 25 agenti provenienti da diversi reparti. Durante l’intervento, sono stati effettuati controlli approfonditi tra le zone di Certosa e la fermata metro Brin, con l’obiettivo di verificare segnalazioni e criticità legate alla sicurezza urbana e alla viabilità.

Operazione denominata 'Largo Raggio' con l'impiego di 25 agenti di vari reparti: scattate alcune sanzioni in attività commerciali Operazione 'Largo Raggio' della polizia locale nel quartiere di Certosa in Val Polcevera. Lo scorso 5 marzo, nel pomeriggio, sono stati impiegati 25 agenti appartenenti a vari reparti, per verificare alcune segnalazioni e criticità sotto il profilo della sicurezza urbana, della viabilità e della regolarità delle attività commerciali. Negli ultimi giorni la polizia locale ha anche rintracciato e denunciato l'autore di una spaccata su un'automobile posteggiata in via Milano