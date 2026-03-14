Maxi controlli tra Sestri Ponente Cornigliano

La polizia locale ha effettuato una serie di controlli tra Sestri Ponente e Cornigliano, proseguendo le operazioni chiamate ‘Largo Raggio’. La scorsa settimana le attività si sono svolte a Certosa, questa volta sono state concentrate nelle zone di Sestri Ponente e Cornigliano. Gli interventi sono stati mirati a verifiche di sicurezza e rispetto delle norme stradali.

La scorsa settimana a Certosa, questa volta tra Sestri Ponente e Cornigliano. Parliamo delle operazioni della polizia locale chiamate ‘Largo Raggio’, con interventi mirati che puntano a garantire sicurezza urbana e stradale. Posti di blocco, anche con il velox, affiancati a controlli in materia di decoro, gestione dei rifiuti, consumo di alcol in aree pubbliche, occupazioni di suolo e verifiche amministrative nelle attività commerciali. Nel corso dell'attività, tra Sestri Ponente e Cornigliano, sono state identificate 37 persone e sono state accertate diverse violazioni. Quattro all’ordinanza sindacale in materia di consumo di alcol in area pubblica; tre del regolamento di polizia urbana (due per comportamenti contrari al decoro e alla vivibilità degli spazi pubblici e una in materia di gestione dei rifiuti). 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Far west a Sestri Ponente: rissa con lancio di tavolini e sedie Vibrazioni Sestri Ponente, incontro per i ristori: "Accordo soddisfacente o andremo per vie legali"In Autorità Portuale confronto tra le associazioni dei consumatori liguri, associazione regionale della proprietà edilizia e imprese che hanno... Altri aggiornamenti su Sestri Ponente Cornigliano Argomenti discussi: Maxi rissa a Cornigliano, il Municipio scrive a Prefetto e Questore: Servono interventi immediati sulla sicurezza. Maxi controlli tra Sestri Ponente CorniglianoLa scorsa settimana a Certosa, questa volta tra Sestri Ponente e Cornigliano. Parliamo delle operazioni della polizia locale chiamate ‘Largo Raggio’, con interventi mirati che puntano a garantire sicu ... genovatoday.it Sestri Ponente e Cornigliano, controlli della polizia locale con l’operazione Largo Raggio: 37 persone identificateServizi mirati su sicurezza stradale, decoro urbano e attività commerciali. Accertate otto violazioni tra consumo di alcol in strada, rifiuti e occupazione irregolare di suolo pubblico ... lavocedigenova.it