Il 3 maggio, Mahir e Canfeza sono arrivati a Istanbul dopo aver lasciato Selim. La fuga è stata motivata dalla volontà di Mahir di proteggere Canfeza. Nel frattempo, un poliziotto ha deciso di collaborare con i nonni Yilmaz per cercare di rintracciare la madre Süreyya. La vicenda si sviluppa con l’intento di riunire la famiglia e risolvere le tensioni tra i vari membri.

? Cosa sapere Mahir e Canfeza raggiungono Istanbul il 3 maggio dopo la fuga da Selim.. Il poliziotto accetta l'aiuto dei nonni Yilmaz per recuperare la madre Süreyya.. La fuga di Mahir e Canfeza verso Istanbul si trasforma in un imprevisto confronto familiare domenica 3 maggio 2026, quando il poliziotto scopre che la madre Süreyya è stata portata via dai nonni Asaf e Afet. Il piano originale di proteggere Canfeza dalle pressioni di Selim Allame ha subito una deviazione drastica. Mentre l’uomo cercava di allontanare la ragazza dal pericolo, le notizie giunte sulla sorte di Süreyya hanno ribaltato completamente le priorità del protagonista. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga a Istanbul: Mahir sfida la famiglia per salvare Canfeza

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