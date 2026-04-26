A Cremona, un uomo di 54 anni è deceduto dopo essere finito nel canale mentre cercava di salvare il suo cane. Un passante, che si trovava nelle vicinanze, si è tuffato per cercare di aiutarlo. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Il suo cane stava annegando nel canale, lui non ha avuto esitazioni e si è tuffato per salvargli la vita, ma non è più riuscito a tornare a riva. È morto così, lungo il canale navigabile in zona Tencara a Pizzighettone, Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, provincia di Cremona, nel pomeriggio di sabato 25 aprile. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo si trovava sull’argine quando il suo cane è finito in acqua. Senza pensarci due volte si è lanciato per soccorrerlo, ma qualcosa è andato storto. Un passante ha notato la scena e ha subito chiamato i soccorsi, oltre a tuffarsi a sua volta nel tentativo di aiutarlo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cremona, si tuffa nel canale per salvare il suo cane ma non riemerge: morto 54enne

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