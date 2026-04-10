Rapina ai tifosi del Sudtirol e trofei sui social dopo la partita | cinque ultras nei guai
Cinque persone di Castellammare di Stabia sono state sottoposte a misure cautelari in relazione a un’indagine sulla rapina aggravata ai danni di tifosi del Sudtirol. L’episodio è avvenuto dopo una partita, e sui social sono stati condivisi immagini di presunti “trofei” ottenuti durante l’episodio. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sui responsabili coinvolti.
Cinque persone di Castellammare di Stabia sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine su una rapina aggravata ai danni di tifosi del Sudtirol. I fatti risalgono alla notte del 7 dicembre 2024, al termine della partita di Serie B Juve Stabia-Sudtirol allo stadio Romeo Menti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Ultras scatenati dopo Juve Stabia-Sudtirol: rapina ai tifosi rivali e “trofei” sui social, cinque nei guaiOperazione della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia, dove cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari con l’accusa di rapina...
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