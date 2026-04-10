Rapina ai tifosi del Sudtirol e trofei sui social dopo la partita | cinque ultras nei guai

Cinque persone di Castellammare di Stabia sono state sottoposte a misure cautelari in relazione a un’indagine sulla rapina aggravata ai danni di tifosi del Sudtirol. L’episodio è avvenuto dopo una partita, e sui social sono stati condivisi immagini di presunti “trofei” ottenuti durante l’episodio. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sui responsabili coinvolti.