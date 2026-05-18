Famiglia nel bosco tensione tra toghe e governo Il Tribunale dell’Aquila scrive al Csm | L’ispezione su noi è lecita?

Nel cuore di una delicata vicenda giudiziaria legata a una famiglia nel bosco, si apre un nuovo capitolo con un’istanza inviata al Consiglio superiore della magistratura. Il Tribunale dell’Aquila ha scritto una lettera chiedendo chiarimenti sull’operato di un’ispezione avviata nei propri uffici, sollevando dubbi sulla legittimità di questa attività. La questione coinvolge non solo il contenzioso tra i genitori e il tribunale, ma anche un possibile confronto tra diversi livelli della magistratura.

Non c’è solo la partita tra i genitori della famiglia nel bosco e il tribunale dell’Aquila ma anche quello che inizia a diventare uno scontro ai più alti livelli della magistratura. La presidente del Tribunale dell’Aquila, Nicoletta Orlandi, ha scritto al Csm ponendo con urgenza una domanda: se la tipologia di ispezione, da parte dei tecnici del ministero della Giustizia, sia legittima oppure eccessivamente invasiva o potenzialmente dannosa ai fini dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici. Per la presidente, gli ispettori avrebbero chiesto di monitorare l’andamento del procedimento e il contenuto dei successivi provvedimenti dei magistrati sulla vicenda, richiedendo l’eventuale acquisizione di atti istruttori. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, i giudici dell’Aquila chiamano in causa il Csm: “Dica se l’ispezione del Ministero è legittima”L’Aquila, 18 maggio 2026 – Si profila uno scontro istituzionale sulla vicenda dell’ormai nota ‘famiglia del bosco’.

Famiglia nel bosco, la presidente del Tribunale scrive al Csm: “Dal ministero richieste illegittime di atti sul caso”Doveva essere un'inchiesta mirata, sulle eventuali "criticità" di una specifica ordinanza.

Famiglia nel bosco, svolta Pillon: affido escluso e tensione da ricucire subito GUARDA QUI: ift.tt/E3hRPZy x.com

Famiglia nel bosco, ANM: Interferenze sui magistratiL'ANM denuncia interferenze sui magistrati per il caso della famiglia nel bosco. Chiesti chiarimenti al Consiglio superiore della magistratura ... rete8.it

Famiglia nel bosco, Anm: Da ministero interferenze sui magistratiUn nuovo tassello si aggiunge alla complessa vicenda della famiglia nel bosco. La Giunta esecutiva centrale dell'Anm, in una nota, esprime infatti preoccupazione per le modalità con cui sta proseguen ... tg24.sky.it