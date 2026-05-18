Famiglia nel bosco la presidente del Tribunale scrive al Csm | Dal ministero richieste illegittime di atti sul caso

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Tribunale ha scritto al Csm evidenziando che dal ministero sono arrivate richieste di atti giudiziari ritenute illegittime. La comunicazione si riferisce a un’indagine avviata su una determinata ordinanza, ma le richieste di documenti e approfondimenti sono risultate più ampie rispetto a quanto previsto. La situazione riguarda una famiglia che si trovava nel bosco, e la richiesta di atti è stata considerata fuori dai limiti stabiliti dalla legge.

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Doveva essere un'inchiesta mirata, sulle eventuali "criticità" di una specifica ordinanza. E invece l'ispezione del ministero della Giustizia sul caso della famiglia nel bosco sta andando molto oltre, trasformandosi in una sorta di commissariamento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila: anche se la verifica si è conclusa ormai da due mesi, il dicastero guidato da Carlo Nordio continua a voler "monitorare l'andamento del procedimento e il contenuto dei successivi provvedimenti", nonché "acquisire atti istruttori", come la perizia sulla coppia anglo-australiana feticcio della destra. A denunciarlo è la neo-presidente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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