Famiglia nel bosco la presidente del Tribunale scrive al Csm | Dal ministero richieste illegittime di atti sul caso
La presidente del Tribunale ha scritto al Csm evidenziando che dal ministero sono arrivate richieste di atti giudiziari ritenute illegittime. La comunicazione si riferisce a un’indagine avviata su una determinata ordinanza, ma le richieste di documenti e approfondimenti sono risultate più ampie rispetto a quanto previsto. La situazione riguarda una famiglia che si trovava nel bosco, e la richiesta di atti è stata considerata fuori dai limiti stabiliti dalla legge.
Doveva essere un'inchiesta mirata, sulle eventuali "criticità" di una specifica ordinanza. E invece l'ispezione del ministero della Giustizia sul caso della famiglia nel bosco sta andando molto oltre, trasformandosi in una sorta di commissariamento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila: anche se la verifica si è conclusa ormai da due mesi, il dicastero guidato da Carlo Nordio continua a voler "monitorare l'andamento del procedimento e il contenuto dei successivi provvedimenti", nonché "acquisire atti istruttori", come la perizia sulla coppia anglo-australiana feticcio della destra. A denunciarlo è la neo-presidente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Famiglia nel bosco, Meloni: «I figli non sono dello Stato, magistrati dimenticano i limiti
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