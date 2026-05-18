La presidente del Tribunale ha scritto al Csm evidenziando che dal ministero sono arrivate richieste di atti giudiziari ritenute illegittime. La comunicazione si riferisce a un’indagine avviata su una determinata ordinanza, ma le richieste di documenti e approfondimenti sono risultate più ampie rispetto a quanto previsto. La situazione riguarda una famiglia che si trovava nel bosco, e la richiesta di atti è stata considerata fuori dai limiti stabiliti dalla legge.

Doveva essere un'inchiesta mirata, sulle eventuali "criticità" di una specifica ordinanza. E invece l'ispezione del ministero della Giustizia sul caso della famiglia nel bosco sta andando molto oltre, trasformandosi in una sorta di commissariamento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila: anche se la verifica si è conclusa ormai da due mesi, il dicastero guidato da Carlo Nordio continua a voler "monitorare l'andamento del procedimento e il contenuto dei successivi provvedimenti", nonché "acquisire atti istruttori", come la perizia sulla coppia anglo-australiana feticcio della destra. A denunciarlo è la neo-presidente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la presidente del Tribunale scrive al Csm: “Dal ministero richieste illegittime di atti sul caso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco, Meloni: «I figli non sono dello Stato, magistrati dimenticano i limiti

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriLa vigilanza attorno alla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, è stata rafforzata dopo le minacce e gli attacchi...

Famiglia nel bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente del tribunale dei minori AngrisanoAttacchi e minacce sui social a seguito degli ultimi sviluppi che hanno portato a separare Catherine dai tre figli, tuttora ospiti della casa...

La Repubblica e il libro La famiglia nel bosco. #bosco #famiglianelbosco #libro #Diarkos @repubblica x.com

Famiglia nel bosco, le mosse di Nathan e Catherine per riavere i figli: casa nuova e sostegno a genitorialitàNathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, hanno svelato la loro nuova strategia per riavere i figli. virgilio.it

Famiglia nel bosco, la verità di Catherine in un libro: Siamo un'alternativa possibileLa mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco, edito da Solferino, è il nuovo libro di Catherine Birmingham, disponibile dal 2 giugno e già ... ilmattino.it