Famiglia nel bosco rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori

Una famiglia si trova nel bosco mentre la presidente del Tribunale dei minori ha annunciato un rafforzamento della vigilanza in seguito alle polemiche sul recente provvedimento che riguarda la sospensione della responsabilità. La questione ha suscitato discussioni pubbliche e ha portato a decisioni specifiche da parte delle autorità competenti. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali o dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni di tali scelte.

La vigilanza attorno alla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, è stata rafforzata dopo le minacce e gli attacchi ricevuti sui social negli ultimi mesi. La magistrata disponeva già di una forma di protezione legata al suo ruolo istituzionale, ma il clima di tensione che si è creato attorno al caso della famiglia nel bosco ha portato ad aumentare le misure di sicurezza. Angrisano era finita al centro del dibattito pubblico dopo l’ordinanza con cui aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan e Catherine e il conseguente allontanamento dei loro tre figli in una casa famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori Articoli correlati Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia: la decisione del tribunale dei minoriI bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente... Leggi anche: Famiglia nel bosco, il presidente del tribunale dei Minori di Genova: “Meloni attacca i giudici ma contraddice il decreto Caivano che ha fatto lei” Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco rafforzata la... Temi più discussi: La famiglia del bosco tra i limiti del diritto e il ricorso al buon senso; Iran, Tajani: Finita l'emergenza rimpatri, le Maldive unica criticità; Sale il livello di allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran, oltre 28mila gli obiettivi sensibili: Rafforzata la sicurezza: ecco quali; Angelilli: Il Lazio è la seconda economia italiana, le nostre iniziative danno ulteriore forza. Famiglia del bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente Tribunale minori(ANSA) - PESCARA, 10 MAR - In seguito agli attacchi e alle minacce ricevute sui social nei mesi scorsi, è stato deciso di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente del Tribunale dei minori ... altoadige.it Famiglia nel bosco, Nordio manda ispettori. Giudici: Toni aggressivi, tutelati i minoriPrima l'annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi la conferma del ministro Carlo Nordio: il Guardasigilli invierà a giorni gli ispettori del ministero della Giustizia al Tribunale de ... tg24.sky.it La cosiddetta “famiglia del bosco” non resterà più unita nella casa famiglia di Vasto. I tre bambini, infatti, saranno collocati in strutture separate dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha dato seguito alla richiesta avanzata dalla comuni - facebook.com facebook Famiglia nel bosco: “Ispezione senza motivo, quella del ministero è un’intimidazione” x.com